На верхней полке 10книг.На нижней столько же. Сколько книг на двух полках

Математика
На верхней полке 10книг.На нижней столько же. Сколько книг на двух полках
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10+10=20 книг на обеих полках ответ:20 книг всего
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Прочитай текст и Озаглавь напиши заголовок текста ранним утром мы поехали катать??я на лыжах в лесу было Тихо плавно падали снежинки я стала около ...
Ответить
Обществознание
Помогите пожалуйста составить красворд на тему самарская область не мение чем 20 слов с ответами зарание спосибо
Ответить
Геометрия
Что такое математический диктант по геометрии?
Ответить
История
Помогитееее!!! Пожалуйста
Ответить
Алгебра
Решить задачу: уменьшить -389 на 37
Ответить