На верхней полке 10книг.На нижней столько же. Сколько книг на двух полках
Математика
На верхней полке 10книг.На нижней столько же. Сколько книг на двух полках
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10+10=20 книг на обеих полках ответ:20 книг всего
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Прочитай текст и Озаглавь напиши заголовок текста ранним утром мы поехали катать??я на лыжах в лесу было Тихо плавно падали снежинки я стала около ...
Обществознание
Помогите пожалуйста составить красворд на тему самарская область не мение чем 20 слов с ответами зарание спосибо
История