Сколько потребуется сжечь каменного угля, чтобы получить 8,1×10 в 7 степени Джоулей ??нергии?

Физика

Сколько потребуется сжечь каменного угля, чтобы получить 8,1×10 в 7 степени Джоулей ??нергии?

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