Сколько потребуется сжечь каменного угля, чтобы получить 8,1×10 в 7 степени Джоулей ??нергии?
Физика
Сколько потребуется сжечь каменного угля, чтобы получить 8,1×10 в 7 степени Джоулей ??нергии?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q=mq значит m=Q/q m=81 000 000 Дж/27 000 000 Дж/кг= 3 кг
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