Помогите пожалуйсто номер 7

Обществознание
Помогите пожалуйсто номер 7
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Гость:
Без труда не вытащишь рыбку из пруда
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