По каким признакам можно отличить водоросли от растений представители других отделов также обитающих в воде
Биология
По каким признакам можно отличить водоросли от растений представители других отделов также обитающих в воде
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Водоросли могут быть одноклеточными,многоклеточными и колониальными."Тело" водорослей называется таллом или слоевище.Они обитают в пресных и соленых водах.Отличия водорослей от растений-водоросли не имеют тканей и органов|большинство водорослей обитает в воде,в то время как растения в основном на суше|Так же по количеству видов растений гораздо больше.
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