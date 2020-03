Помогите пожал,срочно!!! ЧТЕНИЕ текста. Например: Happy Birthday - хэппю бёздэй. Текст: It usually takes me a week to finish a book.I like adventure stories and comics.On Saturday morning I usually read comics - they are fu...

Английский язык

Помогите пожал,срочно!!! ЧТЕНИЕ текста. Например: Happy Birthday - хэппю бёздэй. Текст: It usually takes me a week to finish a book.I like adventure stories and comics.On Saturday morning I usually read comics - they are fun! I'm fond of collecting stamps too.I've got a big collection - about 2,000 stamps.I enjoy sports as well.I go swimming 3 days a week.On Saturday my friend Anita and I go to the swimming pool on our own and enjoy a good swim for about 2 hours.

