Какие клеточные структуры характерны клеткам всех организмов 1)клеточная мембра??а 2)клеточная стенка 3)цитоплазма 4)клеточный центр 5)генетический аппарат 6)митохондрии
Биология
Какие клеточные структуры характерны клеткам всех организмов 1)клеточная мембра??а 2)клеточная стенка 3)цитоплазма 4)клеточный центр 5)генетический аппарат 6)митохондрии
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Помоему 1,3,6 но точно не уверен.
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