Общие и отличительные черты опер "Иван Сусанин" и "Порги и Бесс"
Музыка
Общие и отличительные черты опер "Иван Сусанин" и "Порги и Бесс"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Общие: В них описывается жизнь простого народа. "Порги и Бесс" - негритянский простой народ, "Иван Сусанин" - русский простой народ. Отличительные: "Иван Сусанин" - русская опера, "Порги и Бесс" - американская опера.
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