Общие и отличительные черты опер "Иван Сусанин" и "Порги и Бесс"

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Общие: В них описывается жизнь простого народа. "Порги и Бесс" - негритянский простой народ, "Иван Сусанин" - русский простой народ. Отличительные: "Иван Сусанин" - русская опера, "Порги и Бесс" - американская опера.