Придумаете 2 предложения со словами стараться и старается!
Русский язык
Придумаете 2 предложения со словами стараться и старается!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я буду сильно стараться Мальчик сильно старается
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