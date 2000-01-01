5 кг 650 г компота из сухофруктов упаковали в пакеты по 2 кг в каждый пакет. Укажите ??наком , какова масса неупакованных сухофруктов. 1)1250г 2)50г 3)650г 4)1650г

Математика

5 кг 650 г компота из сухофруктов упаковали в пакеты по 2 кг в каждый пакет. Укажите ??наком , какова масса неупакованных сухофруктов. 1)1250г 2)50г 3)650г 4)1650г

Автор: Гость