5 класс ДРОБИ 1)представьте число 10 в виде дроби со знаменателем 1;5;8 2)найдите ча??тное:а)3:5;б)20:25 3)масса восьми одинаковых пачек печенья равна 2 кг.чему равна масса одной пачки печенья?

Математика

5 класс ДРОБИ 1)представьте число 10 в виде дроби со знаменателем 1;5;8 2)найдите ча??тное:а)3:5;б)20:25 3)масса восьми одинаковых пачек печенья равна 2 кг.чему равна масса одной пачки печенья?

Автор: Гость