Пословицы и поговорки о значимости жизни человека

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Пословицы и поговорки о значимости жизни человека
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Выбирай Бей того, кто плачет; жури того, кто слушает! Береги платье снову, а честь смолоду. Береги честь смолоду, а здоровье под ста­рость! Бесстыжа гостя пивом не выгнать. Больше не знаю про людей
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