Пословицы и поговорки о значимости жизни человека

Гость: Гость:

Выбирай Бей того, кто плачет; жури того, кто слушает! Береги платье снову, а честь смолоду. Береги честь смолоду, а здоровье под ста­рость! Бесстыжа гостя пивом не выгнать. Больше не знаю про людей