Пословицы и поговорки с глаголами 2 лица
Русский язык
Пословицы и поговорки с глаголами 2 лица
Ответ(ы):
Гость:
Поспешишь, людей насмешишь. Любишь кататься, люби и саночки возить. Что посеешь, то и пожнешь. Шило в мешке не утаишь
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