Противоположное по значению слово обозначающее признаки слон малееький а камар большой. Дедушка а внук

Русский язык
Противоположное по значению слово обозначающее признаки слон малееький а камар большой. Дедушка а внук
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Дедушка старый, а внук молодой, дедушка больной, а внук здоровый
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Если сумму чисел 84 и 53 уменьшить на разность этих чисел, то получится выражение?
Ответить
Русский язык
Указать время глаголов. Повар готовил обед, А тут отключили свет. Повар леща бе??ёт И опускает в компот. Бросает в котёл поленья, В печ...
Ответить
Математика
Найдите НОК 28,21 для 6 класса
Ответить
Другие предметы
Сколько лет было петру 1 когда он стал царём если он радился в 1672 году а взошёл на п??естол в 1682 году
Ответить
Алгебра
Диагонали ромба равны 16 и 30 .найдите периметр ромба
Ответить