Противоположное по значению слово обозначающее признаки слон малееький а камар большой. Дедушка а внук
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Противоположное по значению слово обозначающее признаки слон малееький а камар большой. Дедушка а внук
Ответ(ы):
Гость:
Дедушка старый, а внук молодой, дедушка больной, а внук здоровый
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