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Диагонали ромба равны 16 и 30. Найдите периметр ромба.
Геометрия
Диагонали ромба равны 16 и 30. Найдите периметр ромба.
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