На столе шесть прозрачных ваз стоят друг за другом в два ряда по три вазы. одна из них пустая,а в остальные налита вода.1 2 3 4 5 6
Математика
На столе шесть прозрачных ваз стоят друг за другом в два ряда по три вазы. одна из них пустая,а в остальные налита вода.1 2 3 4 5 6
Ответ(ы):
Гость:
В одном ряду видно два уровня, а во втором - три уровняпустая ваза там где два уровня самая перваяменьше всего воды в вазе, где меньше всего уровеньбольше всего воды в задних вазах, где больше уровень
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