Довести що твір " Федько- халамидник" оповідання

Українська література
Довести що твір " Федько- халамидник" оповідання
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Гость:
в нём мало героев , небольшой по размеру , маленький промежуток времени
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