ЗАДАЧА ЗА 2 КЛАСС!!! МИША РЕШАЛ ПРИМЕРЫ 12 МИНУТ, А ЗАДАЧУ ОН РЕШАЛ НА 5 МИНУТ МЕНЬШЕ. СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ЗАТРАТИЛ МИША НА ВЫПОЛНЕНИЕ УРОКОВ ПО МАТЕМАТИКЕ?

Математика

ЗАДАЧА ЗА 2 КЛАСС!!! МИША РЕШАЛ ПРИМЕРЫ 12 МИНУТ, А ЗАДАЧУ ОН РЕШАЛ НА 5 МИНУТ МЕНЬШЕ. СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ЗАТРАТИЛ МИША НА ВЫПОЛНЕНИЕ УРОКОВ ПО МАТЕМАТИКЕ?

Автор: Гость