ЗАДАЧА ЗА 2 КЛАСС!!! МИША РЕШАЛ ПРИМЕРЫ 12 МИНУТ, А ЗАДАЧУ ОН РЕШАЛ НА 5 МИНУТ МЕНЬШЕ. СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ЗАТРАТИЛ МИША НА ВЫПОЛНЕНИЕ УРОКОВ ПО МАТЕМАТИКЕ?
Математика
ЗАДАЧА ЗА 2 КЛАСС!!! МИША РЕШАЛ ПРИМЕРЫ 12 МИНУТ, А ЗАДАЧУ ОН РЕШАЛ НА 5 МИНУТ МЕНЬШЕ. СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ЗАТРАТИЛ МИША НА ВЫПОЛНЕНИЕ УРОКОВ ПО МАТЕМАТИКЕ?
Ответ(ы):
Гость:
Элементарно) Примеры получается что решил на 5 минут быстрее,тоесть 12-5=7 Если примеры за 12 минут,а задачку за 7 минут-то тогда 12+7=19 Ответ:Математику Миша сделал за 19 минут Успехов в учёбе:)
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