Написать розповідь про Одесу 5-7 речень Не із інтернета
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Написать розповідь про Одесу 5-7 речень Не із інтернета
Ответ(ы):
Гость:
Одесса . Одне з прекрасниших міст Украини. Береги Одесси омива Чорне море . Багато туристив в літку їде сюди. Місни люди торгують своїми товарами,хто рибою хто пивом. Одеса чудовий город !
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