Написать розповідь про Одесу 5-7 речень Не із інтернета

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Написать розповідь про Одесу 5-7 речень Не із інтернета
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Одесса . Одне з прекрасниших міст Украини. Береги Одесси омива Чорне море . Багато туристив в літку їде сюди. Місни люди торгують своїми товарами,хто рибою хто пивом.                                                                 Одеса чудовий  город !
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