Заполнить пропуски в предложениях : 1)нейтральное толе электризируется ,если оно............или............электроны. 2)нейтральное тело приобретает..........заряд,если оно теряет часть своих электронов.
Физика
Заполнить пропуски в предложениях : 1)нейтральное толе электризируется ,если оно............или............электроны. 2)нейтральное тело приобретает..........заряд,если оно теряет часть своих электронов.
Ответ(ы):
Гость:
1)нейтральное тело электризуется, если оно не заряжено или потеряло электроны 2)нейтральное тело приобретает положительный заряд ,если оно теряет часть своих электронов
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