Помогите составить предложение со словом борьба футбол волейбол и шахматы
Русский язык
Помогите составить предложение со словом борьба футбол волейбол и шахматы
Ответ(ы):
Гость:
Мы с Максимом ходим на греко-римскую борьбу. Сегодня наш класс будет играть в футбол. Девочки выиграли в волейбол. Я не умею играть в шахматы.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Заполнить пропуски в предложениях : 1)нейтральное толе электризируется ,если оно............или............электроны. 2)нейтральное тело приобр...
Биология
Беларуская мова
Русский язык
Составте предложения с данными словами и словосочетаниями: По расписанию, раздать тетради, раскрыть, стереть с доски, исправление ошибок, разбор...