РЕШИТЕ УРАВНЕНИЕ а)17\20-Х=14\20-3\20 б) 8\15 - 7\15 + у = 14\15 Заранее спасибо)
Математика
РЕШИТЕ УРАВНЕНИЕ а)17\20-Х=14\20-3\20 б) 8\15 - 7\15 + у = 14\15 Заранее спасибо)
Ответ(ы):
Гость:
17/20-х=11/20 х=17/20-11/20 х=6/20
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