Что было общего в деятельности первых русских князей
История
Что было общего в деятельности первых русских князей
Ответ(ы):
Гость:
Борьба с враждебными племенами (половцы, печенеги) , покорение и присоединение соседних племён.
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