Спишите текст расставьте пропущенные знаки препинания вставьте пропущенные орфограммы объясните их написание. Герой это человек который в решительный момент дела..т то что нужно делать в инт..ресах человеческого общества.Повед...
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Спишите текст расставьте пропущенные знаки препинания вставьте пропущенные орфограммы объясните их написание. Герой это человек который в решительный момент дела..т то что нужно делать в инт..ресах человеческого общества.Поведение человека зависит от его характера привычек .Что(бы) выработать характер надо воспитывать в себе волю так как человек без воли игрушка в руках всякого проходимца. Найдите предложения сложноподчиненные с несколькими придаточными определите способ подчинения вид придаточных составьте схемы предложений.
Ответ(ы):
Гость:
Герой- это человек, который в решительный момент делает то, что нужно делать в интересах человеческого общества. Поведение человека зависит от его характера привычек. Чтобы выработать характер, надо воспитывать в себе волю, так как человек без - игрушка в руках всякого проходимца.
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