Спишите текст расставьте пропущенные знаки препинания вставьте пропущенные орфограммы объясните их написание. Герой это человек который в решительный момент дела..т то что нужно делать в инт..ресах человеческого общества.Повед...

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Спишите текст расставьте пропущенные знаки препинания вставьте пропущенные орфограммы объясните их написание. Герой это человек который в решительный момент дела..т то что нужно делать в инт..ресах человеческого общества.Поведение человека зависит от его характера привычек .Что(бы) выработать характер надо воспитывать в себе волю так как человек без воли игрушка в руках всякого проходимца. Найдите предложения сложноподчиненные с несколькими придаточными определите способ подчинения вид придаточных составьте схемы предложений.

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