Запиши уравнение с неизвестным делителем является решение данной задачи мама купила карандаши в 3 раза больше чем ручек сколько ручек купила мама если карандашей она купила 6 штук
Математика
Запиши уравнение с неизвестным делителем является решение данной задачи мама купила карандаши в 3 раза больше чем ручек сколько ручек купила мама если карандашей она купила 6 штук
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