5 пословиц о добре окружаещево мира

Гость: Гость:

Добро поощряй, а зло порицай. ( Добро)Добро что клад ищут, а худо - под рукой. ( Добро)Доброго человека в красный угол сажают. ( Добро)Доброе дело два века живет. ( ...Доброе дело и в воде не тонет. ( ...Доброе дело скрытности не любит. ( ...Доброе словечко - в жемчуге. ( ...Доброе смолчится, худое молвится. (