5 пословиц о семье, пожалуйста!!!
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5 пословиц о семье, пожалуйста!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вся семья вместе, так и душа на месте. Дерево держится корнями, а человек семьёй. Для внука дедушка - ум, а бабушка - душа. Не прячь свои неудачи от родителей. На что клад, коли в семье лад.
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