5 Пословиц о здоровье на казахском языке

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Сырқат желмен кіреді, термен шығады.Болезнь со сквозняком приходит, и с потом уходит.Тәуіптің жақсысы – ауруға ауру қоспағаны.Самый хороший лекарь тот, кто к старому недугу новой не добавляет.Бас аманда мал тәтті, Бас ауырса жан тәтті.Пока здоров – добро дорого, заболеешь – жизнь дорога.Сырқат тән жарасы, қайғы жан жарасы.Болезнь — телесная рана, печаль — душевная рана.Денсаулық – зор байлық.Здоровье – клад бесценный.Жарлының байлығы – дененің саулығы.Богатство неимущего– его здоровье.Жұғың бар жерде – шыбын бар, Шыбын бар жерде – шығын бар.Где мусор – там и мухи, где мухи – там болезни.Тәні саудың жаны сау.Здоровый телом и духом здоров.Тазалық – саулық негізі, Саулық – байлық негізі.Чистота – основа здоровья, Здоровье – основа богатство.Сәті түскен ауруға не болса, сол ем болады.Удачливого больного любое средство лечит.