5 предложений-лозунгов, чтобы люди не мусорили на природе.

Гость: Гость:

Веди себя на природе, как дома! Не оставляй мусор на природе — береги экологию края! Мусор на природе — твой автограф! Где отдыхают — не мусорят! Отдыхай на природе бережно — уезжай, не оставляя следов! Мусор на природе — самый короткий путь к проклятию потомками!