5 предложений-лозунгов, чтобы люди не мусорили на природе.

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5 предложений-лозунгов, чтобы люди не мусорили на природе.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Веди себя на природе, как дома! Не оставляй мусор на природе — береги экологию края! Мусор на природе — твой автограф! Где отдыхают — не мусорят! Отдыхай на природе бережно — уезжай, не оставляя следов! Мусор на природе — самый короткий путь к проклятию потомками!
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