Сплошь покрытое осенними тучами небо отразилось в воде небольшой речки найти при??астный оборот
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Сплошь покрытое осенними тучами небо отразилось в воде небольшой речки найти при??астный оборот
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Сплошь покрытое осенними тучами небо отразилось в воде небольшой речки найти причастный оборот сплошь покрытое осенними тучами небо отразилось в воде
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