Сплошь покрытое осенними тучами небо отразилось в воде небольшой речки найти при??астный оборот

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Сплошь покрытое осенними тучами небо отразилось в воде небольшой речки найти при??астный оборот
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сплошь покрытое осенними тучами небо отразилось в воде небольшой речки найти причастный оборот сплошь покрытое осенними тучами небо отразилось в воде
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