Кто Фаддей Беллинсгаузен пжпжпжпжпжпж

География
Кто Фаддей Беллинсгаузен пжпжпжпжпжпж
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фадде́й Фадде́евич Беллинсга́узен — русский мореплаватель, адмирал, первооткрыватель Антарктиды. По происхождению — балтийский немец из остзейского дворянского рода Беллингсгаузенов. 
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