3х-3 тут в низу дробная черта 4=1/2

Гость: Гость:

Дано линейное уравнение: (3*x-3)/4 = 1/2 Раскрываем скобочки в левой части ур-ния 3*x/4-3/4 = 1/2 Переносим свободные слагаемые (без x) из левой части в правую, получим: 3x 4 =54 Разделим обе части ур-ния на 3/4 x = 5/4 / (3/4) Получим ответ: x = 5 3