5 предложений о десятичных числах

Математика
5 предложений о десятичных числах
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
6,273 десятичное число , числа 36,6 38,3 41 ,5 также являются десятичными числами.Любое десятичное число состоит из двух частей , отделённых запятой: целой части и дробной части.Цифры дробной части указывают десятичные разряды:первая цифра является цифрой десятых; вторая -цифрой сотых; третья - цифрой тысячных; четвёртая - цифрой десятитысячных; пятая- цифрой стотысячных и т.д.Число 8,027 читают " Восемь целых и двадцать семь тысячных ".Десятичные числа бывают и дробными , но это уже совсем другая история
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