5 предложений о десятичных числах
Математика
5 предложений о десятичных числах
Ответ(ы):
Гость:
6,273 десятичное число , числа 36,6 38,3 41 ,5 также являются десятичными числами.Любое десятичное число состоит из двух частей , отделённых запятой: целой части и дробной части.Цифры дробной части указывают десятичные разряды:первая цифра является цифрой десятых; вторая -цифрой сотых; третья - цифрой тысячных; четвёртая - цифрой десятитысячных; пятая- цифрой стотысячных и т.д.Число 8,027 читают " Восемь целых и двадцать семь тысячных ".Десятичные числа бывают и дробными , но это уже совсем другая история
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Экономика
ОТВЕТЬТЕ ВЕРНО ЭТО ВЫРАЖЕНИЕ ИЛИ НЕТ. Объясните почему Принцип уменьшения преде??ьной полезности основывается на следующем: если потребляется б...
Русский язык
Подбери проверочные слова . Полоскать щенка, полоскать белье, отворить картофель, отворить дверь, посидеть на скамейке, посидеть к старости, слезал...
Литература