ОТВЕТЬТЕ ВЕРНО ЭТО ВЫРАЖЕНИЕ ИЛИ НЕТ. Объясните почему Принцип уменьшения преде??ьной полезности основывается на следующем: если потребляется больше товара, каждая следующая единица товара приносит меньше удовлетворения, чем...
Экономика
ОТВЕТЬТЕ ВЕРНО ЭТО ВЫРАЖЕНИЕ ИЛИ НЕТ. Объясните почему Принцип уменьшения преде??ьной полезности основывается на следующем: если потребляется больше товара, каждая следующая единица товара приносит меньше удовлетворения, чем предыдущая.
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