В чём заключается основа крепкой семьи?
Литература
В чём заключается основа крепкой семьи?
Ответ(ы):
Гость:
"Семья - это лаборатория человеческих судеб", - сказал известный русский философ Иван Ильин. Семья становится первым обществом, которое обретает ребенок, первым социальным институтом, в устоях и традициях которого он получает понятия о мире, о своем месте в нем. Среди многих функций семьи выделяется ее воспитательная функция. Многие выдающиеся философы рассматривали семью именно в этом разрезе. К примеру, Демокрит (460-370 г.г. до н.э.) указывал, что пример родителей является определяющим при социализации детей. Также и Аристотель (384-322 г.г. до н. э.) отмечал, что «Ко всему, к чему можно приучить ребенка, лучше приучить его родителям непосредственно с пеленок...». Первую полноценную теорию о семейном воспитании разработал известный чешский педагог-новатор Я. А. Коменский (1592-1670 г.г.). В своей работе "Материнская школа" он отвел семье и семейному воспитанию значимое место, указав, что до шести лет ребенок проходит под руководством матери целую школу, в которой закладываются основы физического, нравственного и умственного развития. Свой вклад в развитие темы семейного воспитания внесли лучшие умы и отечественной педагогики. К примеру, К.Д. Ушинский, разделяя взгляды И.Д. Песталоцци, считал, что каждая мать, вне зависимости от социального происхождения, должна владеть основами педагогических знаний, осознанно подходить к вопросам воспитания, изучать педагогическую литературу. П.П. Блонский (1884-1941 г.г.)отмечал, что для решения задач воспитания детей нужно воспитывать самих родителей, просвещать их, с тем, чтобы в домашнее воспитание внести разумную организованность и целеполагание. В чем заключается особенность семейного воспитания? Наверное, в ее тесной родственной связи, сочетающей максимальное сближение эмоциональной и дидактической составляющей. Как отмечал В.Г. Белинский, «родители одною ласкою могут делать из своих детей все, что им угодно». Нежные, доверительные отношения между родителями и детьми становятся прочной основой свободного и гармоничного развития личности. И, напротив, многие ведущие исследователи отмечают, что случаи искаженного развития ребенка имеют место в "искаженной" семье. В этой связи особое значение приобретают семейные традиции. Понятие «традиция» восходит к лат. traditio, к глаголу tradere, означающему «передавать». В соотнесенности с понятием "семья" традиции выступают как передача комплекса укорененных способов понимания вселенского порядка, своего рода социального стереотипа, выработанного представителями даже не семьи, а рода. Семья здесь выступает как очередное передаточное звено духовных ценностей в длинной цепи поколений. В этой своей непрерывности семейные традиции выполняют роль охранительную и объединяющую, ведь в них запечатлен уникальный групповой опыт нескольких поколений рода. Вместе с тем, семейные традиции и инновативны по сути, так как этот опыт непрерывно обновляется, вбирая в себя все лучшее из окружающего мира, трансформируя приобретаемый опыт в некие ритуалы данной конкретной семьи. Это касается как праздничных традиций, так и уровня внутрисемейных отношений, культуры семьи. Поэтому семейные традиции выступают как средство создания семейной идентичности, позволяя выделить "мы" от всех других семей: "у нас" принято так, а не иначе; "в нашем роду" поступают так и т.д. С этим понятием тесно связано и понятие "стабильности", так как с общесемейной идентичностью появляется такое качество семьи как системность. Семья как система обладает большим запасом прочности к внешним невзгодам в силу полезной усложненности внутрисемейных отношений. Адаптивные качества семьи как целого выше, чем у отдельного ее индивида. Гармоничное и взаимодополняющее распределение ролей в семье определяет и повышенный контроль над конфликтами, и способность семьи к дальнейшему развитию. Как быть тем семьям, где родовые семейные традиции были по тем или другим причинам утеряны? Ответ прост: создавать новые! В устройстве "своего" семейного уклада могут принимать участие все члены семьи и это очень радостный творческий процесс. Как поздравлять друг друга с праздниками, как прощаться и приветствовать, как устраивать семейные торжества - все эти милые ритуалы могут быть облагорожены толикой индивидуальности, присущей лишь данной семье. Ведь семейные традиции позволяют в новой творческой форме проявить свою любовь к домочадцам, еще раз продемонстрировать радость от совместного бытия, это приятный способ эмоционального соприкосновения, укрепляющий чувство безопасности и защищенности каждого члена этого прекрасного, проверенного веками союза любящих душ - семьи.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На какие группы можно разбить фигуры? какие фигуры оставили отпечатки своих граней?объём какой из этих фигур вы умеете находить?можете ли вы его ...
Русский язык
Экономика
ОТВЕТЬТЕ ВЕРНО ЭТО ВЫРАЖЕНИЕ ИЛИ НЕТ. Объясните почему Чем меньше доход потребителя, тем выше располагается его бюджетная линия
Математика
Помогите ришить зададу Коля принёс из леса корзину с опятоми если число грибов в корзине уменьшить в 5 раз а потом ещё уменьшить на 5 то получится ...