В чём заключается основа крепкой семьи?

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"Семья - это лаборатория человеческих судеб", - сказал известный русский философ Иван Ильин. Семья становится первым обществом, которое обретает ребенок, первым социальным институтом, в устоях и традициях которого он получает понятия о мире, о своем месте в нем. Среди многих функций семьи выделяется ее воспитательная функция. Многие выдающиеся философы рассматривали семью именно в этом разрезе. К примеру, Демокрит (460-370 г.г. до н.э.) указывал, что пример родителей является определяющим при социализации детей. Также и Аристотель (384-322 г.г. до н. э.) отмечал, что «Ко всему, к чему можно приучить ребенка, лучше приучить его родителям непосредственно с пеленок...». Первую полноценную теорию о семейном воспитании разработал известный чешский педагог-новатор Я. А. Коменский (1592-1670 г.г.). В своей работе "Материнская школа" он отвел семье и семейному воспитанию значимое место, указав, что до шести лет ребенок проходит под руководством матери целую школу, в которой закладываются основы физического, нравственного и умственного развития. Свой вклад в развитие темы семейного воспитания внесли лучшие умы и отечественной педагогики. К примеру, К.Д. Ушинский, разделяя взгляды И.Д. Песталоцци, считал, что каждая мать, вне зависимости от социального происхождения, должна владеть основами педагогических знаний, осознанно подходить к вопросам воспитания, изучать педагогическую литературу. П.П. Блонский (1884-1941 г.г.)отмечал, что для решения задач воспитания детей нужно воспитывать самих родителей, просвещать их, с тем, чтобы в домашнее воспитание внести разумную организованность и целеполагание. В чем заключается особенность семейного воспитания? Наверное, в ее тесной родственной связи, сочетающей максимальное сближение эмоциональной и дидактической составляющей. Как отмечал В.Г. Белинский, «родители одною ласкою могут делать из своих детей все, что им угодно». Нежные, доверительные отношения между родителями и детьми становятся прочной основой свободного и гармоничного развития личности. И, напротив, многие ведущие исследователи отмечают, что случаи искаженного развития ребенка имеют место в "искаженной" семье. В этой связи особое значение приобретают семейные традиции. Понятие «традиция» восходит к лат. traditio, к глаголу tradere, означающему «передавать». В соотнесенности с понятием "семья" традиции выступают как передача комплекса укорененных способов понимания вселенского порядка, своего рода социального стереотипа, выработанного представителями даже не семьи, а рода. Семья здесь выступает как очередное передаточное звено духовных ценностей в длинной цепи поколений. В этой своей непрерывности семейные традиции выполняют роль охранительную и объединяющую, ведь в них запечатлен уникальный групповой опыт нескольких поколений рода. Вместе с тем, семейные традиции и инновативны по сути, так как этот опыт непрерывно обновляется, вбирая в себя все лучшее из окружающего мира, трансформируя приобретаемый опыт в некие ритуалы данной конкретной семьи. Это касается как праздничных традиций, так и уровня внутрисемейных отношений, культуры семьи. Поэтому семейные традиции выступают как средство создания семейной идентичности, позволяя выделить "мы" от всех других семей: "у нас" принято так, а не иначе; "в нашем роду" поступают так и т.д. С этим понятием тесно связано и понятие "стабильности", так как с общесемейной идентичностью появляется такое качество семьи как системность. Семья как система обладает большим запасом прочности к внешним невзгодам в силу полезной усложненности внутрисемейных отношений. Адаптивные качества семьи как целого выше, чем у отдельного ее индивида. Гармоничное и взаимодополняющее распределение ролей в семье определяет и повышенный контроль над конфликтами, и способность семьи к дальнейшему развитию. Как быть тем семьям, где родовые семейные традиции были по тем или другим причинам утеряны? Ответ прост: создавать новые! В устройстве "своего" семейного уклада могут принимать участие все члены семьи и это очень радостный творческий процесс. Как поздравлять друг друга с праздниками, как прощаться и приветствовать, как устраивать семейные торжества - все эти милые ритуалы могут быть облагорожены толикой индивидуальности, присущей лишь данной семье. Ведь семейные традиции позволяют в новой творческой форме проявить свою любовь к домочадцам, еще раз продемонстрировать радость от совместного бытия, это приятный способ эмоционального соприкосновения, укрепляющий чувство безопасности и защищенности каждого члена этого прекрасного, проверенного веками союза любящих душ - семьи.