ОТВЕТЬТЕ ВЕРНО ЭТО ВЫРАЖЕНИЕ ИЛИ НЕТ. Объясните почему Чем меньше доход потребителя, тем выше располагается его бюджетная линия

Экономика

ОТВЕТЬТЕ ВЕРНО ЭТО ВЫРАЖЕНИЕ ИЛИ НЕТ. Объясните почему Чем меньше доход потребителя, тем выше располагается его бюджетная линия

Автор: Гость