БИОЛОГИ НАСТАЛО ВАШЕ ВРЕМЯ!!!!!!:)))))))))))))))) Помогите пожалуйста решить на уроке не б??ло меня.Белые цветки гороха скрестили с красными.F1-РОЗОВЫЕ.Проанализировать F2

Биология
БИОЛОГИ НАСТАЛО ВАШЕ ВРЕМЯ!!!!!!:)))))))))))))))) Помогите пожалуйста решить на уроке не б??ло меня.Белые цветки гороха скрестили с красными.F1-РОЗОВЫЕ.Проанализировать F2
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Ответ(ы):
Гость:
Больной жалуется на боли в животе на неприятный вкус во рту .в коле обнаружены белые членики.каким червем он заражен?
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