БИОЛОГИ НАСТАЛО ВАШЕ ВРЕМЯ!!!!!!:)))))))))))))))) Помогите пожалуйста решить на уроке не б??ло меня.Белые цветки гороха скрестили с красными.F1-РОЗОВЫЕ.Проанализировать F2

Биология

БИОЛОГИ НАСТАЛО ВАШЕ ВРЕМЯ!!!!!!:)))))))))))))))) Помогите пожалуйста решить на уроке не б??ло меня.Белые цветки гороха скрестили с красными.F1-РОЗОВЫЕ.Проанализировать F2

Автор: Гость