Как правильно: У Дашы не вельмі доугія валасы,русага колеру. или У Дашы не вельмі доугія валасы русага колеру.
Беларуская мова
Как правильно: У Дашы не вельмі доугія валасы,русага колеру. или У Дашы не вельмі доугія валасы русага колеру.
Ответ(ы):
Гость:
Я думаю, что второе...Только не уверена.
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