Как правильно: У Дашы не вельмі доугія валасы,русага колеру. или У Дашы не вельмі доугія валасы русага колеру.

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Как правильно: У Дашы не вельмі доугія валасы,русага колеру. или У Дашы не вельмі доугія валасы русага колеру.

Автор: Гость