Альбинизм у ржи наследуется как аутосомный рецессивный признак. На облследованном участке 84 000 растений обнаружено 210 альбиносов. Определите частоту доминантного аллеля в популяции. Задача на закон Харди-Вайнберга
Биология
Альбинизм у ржи наследуется как аутосомный рецессивный признак. На облследованном участке 84 000 растений обнаружено 210 альбиносов. Определите частоту доминантного аллеля в популяции. Задача на закон Харди-Вайнберга
Ответ(ы):
Гость:
Закон Харди Вайнберга имеет вид: p+q=1, где p- частота встречаемости доминантного аллеля,q- частота встреч. рецессивного аллеля.210-x% 84000-100% x=0.25%=0.0025 q2=0.0025 q=0.05 тогда из ур. p+q=1 p=0.95(частота встреч.доминантного гена)
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