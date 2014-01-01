Альбинизм у ржи наследуется как аутосомный рецессивный признак. На облследованном участке 84 000 растений обнаружено 210 альбиносов. Определите частоту доминантного аллеля в популяции. Задача на закон Харди-Вайнберга

Биология

Альбинизм у ржи наследуется как аутосомный рецессивный признак. На облследованном участке 84 000 растений обнаружено 210 альбиносов. Определите частоту доминантного аллеля в популяции. Задача на закон Харди-Вайнберга

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