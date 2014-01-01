Дробь 10\21 умножить на 7?сколько будет?
Математика
Дробь 10\21 умножить на 7?сколько будет?
Ответ(ы):
Гость:
Будет может быть 70/21
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