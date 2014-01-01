Пожалуйста помогите перевести текст с русского на казахский.Мне очень нравится у??ок физкультуры.Это единственный урок где можно отдохнуть от напряженной учебы.На уроке физкультуры мы играем в волейбол,футбол,баскетбол,бегаем,л...

Қазақ тiлi

Пожалуйста помогите перевести текст с русского на казахский.Мне очень нравится у??ок физкультуры.Это единственный урок где можно отдохнуть от напряженной учебы.На уроке физкультуры мы играем в волейбол,футбол,баскетбол,бегаем,лазаем на канатах.А особенно мне нравится играть в волейбол по командам.Я очень люблю урок физкультуры.

Автор: Гость