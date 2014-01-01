Пожалуйста помогите перевести текст с русского на казахский.Мне очень нравится у??ок физкультуры.Это единственный урок где можно отдохнуть от напряженной учебы.На уроке физкультуры мы играем в волейбол,футбол,баскетбол,бегаем,л...
Қазақ тiлi
Пожалуйста помогите перевести текст с русского на казахский.Мне очень нравится у??ок физкультуры.Это единственный урок где можно отдохнуть от напряженной учебы.На уроке физкультуры мы играем в волейбол,футбол,баскетбол,бегаем,лазаем на канатах.А особенно мне нравится играть в волейбол по командам.Я очень люблю урок физкультуры.
Ответ(ы):
Гость:
Men şınında da sen bos oqwşısı demalwğa boladı sabaq fizkultury.Eto tek sabaq sïyaqtı eby.Na sportzal klası biz Men , äsirese, şın mäninde Sportzalda sïyaqtı komandam.Ya twralı voleybol oynawğa unaydı kanatah.A töbesine , voleybol , fwtbol, basketbol, iske atqaradı..
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