1.в Азии наибольшую плотность населения имеет: тибетский горный хребет аравийский полуостров полуостров индокитай такла-макан гоби 2.Технический прогресс зависит прежде всего от развития : промышленности сельского хо...
География
1.в Азии наибольшую плотность населения имеет: тибетский горный хребет аравийский полуостров полуостров индокитай такла-макан гоби 2.Технический прогресс зависит прежде всего от развития : промышленности сельского хозяйства транспорта и связи строительства образования 3.Движение земной коры происходящие под действием внутренних сил делятся на... вида(ов) 6 2 4 5 3
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