Помогите ришить зададу Коля принёс из леса корзину с опятоми если число грибов в корзине уменьшить в 5 раз а потом ещё уменьшить на 5 то получится 5 сколько опыт принёс Коля из леса ребята пожалуйста подскожите ответ пожалуйста
Математика
Помогите ришить зададу Коля принёс из леса корзину с опятоми если число грибов в корзине уменьшить в 5 раз а потом ещё уменьшить на 5 то получится 5 сколько опыт принёс Коля из леса ребята пожалуйста подскожите ответ пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
(5+5)*5=50 ответ:50 опят принес Коля из леса
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