Помогите ришить зададу Коля принёс из леса корзину с опятоми если число грибов в корзине уменьшить в 5 раз а потом ещё уменьшить на 5 то получится 5 сколько опыт принёс Коля из леса ребята пожалуйста подскожите ответ пожалуйста

Математика

Помогите ришить зададу Коля принёс из леса корзину с опятоми если число грибов в корзине уменьшить в 5 раз а потом ещё уменьшить на 5 то получится 5 сколько опыт принёс Коля из леса ребята пожалуйста подскожите ответ пожалуйста

Автор: Гость