6/7+7/6+4/5+5/4=2 проверить неравенство с решением плиз
Алгебра
6/7+7/6+4/5+5/4=2 проверить неравенство с решением плиз
Ответ(ы):
Гость:
6/7+7/6+4/5+5/4=2 6/7 и 7/6 так как 4/5 и 5/4 (взаємно обернені дроби)їх сума рівна одиниці 6/7+7/6=1 4/5+5/5=1 1+1=2
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