Останавливается надо составить предложения

Гость: Гость:

1) Возле магазина остановился автомобиль. 2) Когда я был маленьким, я очень часто видел как молодые люди останавливались возле девушек и знакомились. 3) Отец с детства внушал мне, что нельзя останавливаться на полпути. 4) Когда моя бабушка умерла, дедушка рассказал мне, как останавливается сердце. 5) Иногда, когда кружишься на карусели, невозможно остановиться.