Останавливается надо составить предложения
Русский язык
Останавливается надо составить предложения
Ответ(ы):
Гость:
1) Возле магазина остановился автомобиль. 2) Когда я был маленьким, я очень часто видел как молодые люди останавливались возле девушек и знакомились. 3) Отец с детства внушал мне, что нельзя останавливаться на полпути. 4) Когда моя бабушка умерла, дедушка рассказал мне, как останавливается сердце. 5) Иногда, когда кружишься на карусели, невозможно остановиться.
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