Прилагательное ко слову ракета. ....
Русский язык
Прилагательное ко слову ракета. ....
Ответ(ы):
Гость:
Мощная,большая,сильная,космическая,новая
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