5 предложений с омонимами

Гость: Гость:

У девушки была прекрасная коса, но сама девушка была коса Она взялась своей ручкой за ручку двери Я уронил ключ от дома в горный ключ (родник) Он без устали болтал, рассказывая про свой дом, при этом он болтал ногами Я открыл кран, чтобы попить воды, но меня отвлек работающий за окном кран на стройке Подоёдёт?