Как составить задачу в виде уравнения 25кг 35кг xкг 80кг
Математика
Как составить задачу в виде уравнения 25кг 35кг xкг 80кг
Ответ(ы):
Гость:
У Маши было 25кг зерна У валеры 35 кг зерна Найдите сколько зерна было у Алешы, если всего у них троих было 80 кг зерна. 25+35+х=80 Х=20
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