Мамонт, трилобит, брахиозавр, динихтис, стегоцефал. Пронумеруйте этих животных в порядке их появления

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Мамонт, трилобит, брахиозавр, динихтис, стегоцефал. Пронумеруйте этих животных в порядке их появления

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