Мамонт, трилобит, брахиозавр, динихтис, стегоцефал. Пронумеруйте этих животных в порядке их появления
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Мамонт, трилобит, брахиозавр, динихтис, стегоцефал. Пронумеруйте этих животных в порядке их появления
Ответ(ы):
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Трилобит,брахиозавр,динихтис,стегоцефал,мамонт
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