Нитрат меди ( II ) вступает в реакцию ионного обмена с 1) железом 2) серебром 3) хлоридом натрия 4) гидроксидом натрия

Химия
Нитрат меди ( II ) вступает в реакцию ионного обмена с 1) железом 2) серебром 3) хлоридом натрия 4) гидроксидом натрия
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Нитрат меди (II) вступает в реакцию ионного обмена с  4) гидроксидом натрия  Cu(NO3)2+2NaOH=Cu(OH)2+2NaNO3
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