МАЛЕНЬКИЙ РАССКАЗ О ЛЮБОМ ЗАМКЕ СРОЧНО.

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МИРСКИЙ ЗАМОК Замок в местечке Мир Гродненской области возведен на правом берегу речушки Мирянки. В плане он напоминает несколько перекошенный четырехугольник. На каждом углу, выступая за периметр стен, возвышается мощная башня. Пятая - въездная - брама размещена в центре западной стены, обращенной к городу. В глубине двора стоит трехэтажный дворец, пристроенный к северной и восточной стенам замка.Мирский замок строился в 1506 - 1510 гг. на месте ранее стоявшего здесь господарского двора, а также других владений брестского старосты, надворного маршалка Великого княжества Литовского, князя Юрия Ильинича. Для возведения замка были построены кирпичные заводы («цагельни») в деревнях Пропаши и Бирбаши. Известь доставлялась из Сверженя, что около Столбцов. Замок сильно пострадал в 1655 г. во время войны Речи Посполитой с Русским царством . Во время Северной войны (1705 г.) его штурмовали и сожгли шведы. В 1794 г. во время подавления восстания Т. Костюшко замок взяли штурмом царские войска. Под его стенами 9-14 июля 1812 г. происходили жестокие сражения между арьергардом 2-й русской армии Багратиона и французской кавалерией маршала Даву. Во время боев были разрушены и сожжены дворец, одна башня, повреждены внешние бастионные укрепления. Повторно новое сражение под стенами замка произошло 10-11 ноября 1812 г. между армией адмирала Чичагова и французами.